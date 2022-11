Altro pareggio e altro passetto in avanti per l’Olbia che, nel turno infrasettimanale, pareggia 1-1 sul campo dell’Alessandria. Gli uomini di Occhiuzzi conquistano un punto che non cambia la posizione: sono ancora penultimi.

I bianchi si sono fatti notare soprattutto nella ripresa dopo un primo tempo a fari spenti. Andati sotto, il rigore di Ragatzu ad inizio secondo tempo ha dato forza e speranza ai galluresi. Ma il gol della vittoria non è arrivato, coi padroni di casa impegnati a difendere il pari fino alla fine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it