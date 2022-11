La squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco di Iglesias è intervenuta questo pomeriggio per spegnere un incendio divampato in una abitazione a Decimoputzu.

Le fiamme si sono propagate all’interno di un ripostiglio al piano terra e sono state spente prima che si diffondessero nell’intero edificio.

L’intera struttura è stata invasa dal fumo, ma non risultano persone coinvolte. In fase di accertamento le cause, non si esclude un corto circuito elettrico.

