Sono state ritrovate in fiamme le due auto utilizzate dai banditi che stamane hanno assaltato un portavalori della Vigilpol sulla 131, direzione Giave. Si tratta di un’Alfa 147 rossa e di una Volkswagen Golf grigia.

I due veicoli erano abbandonati a Badde Salighes, a pochi km dall’assalto. I rapinatori (previsti in un numero di sette o otto) dovrebbero esser saliti in altre due auto e fuggiti via.

Il fumo e le fiamme hanno subito attivato l’interesse delle forze dell’ordine che sono intervenute con una squadra dei vigili del fuoco.

