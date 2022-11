I pescatori sardi sono in presidio da questa mattina sotto il Consiglio regionale. In particolare i ricciai, che questo pomeriggio hanno bloccato il traffico in via Roma. Chiedono attenzione da parte della politica: “Non vogliamo ristori, vogliamo lavorare“.

“Ci hanno imposto il blocco della pesca per tre anni, ma non sappiamo su quali basi” sostiene Antonio Puddu, uno dei 189 pescatori di ricci autorizzati nell’Isola. “Avevamo fatto le nostre proposte. Abbiamo proposto di ridurre il numero delle ceste e dei giorni a settimana in cui pescare, ma non ci hanno dato risposta”.

In mattinata si sono fermati ad ascoltare le istanze il presidente della commissione Attività produttive, Piero Maieli, il consigliere regionale di maggioranza Michele Ennas (Lega) e la consigliera di opposizione, Desirè Manca (M5s).

