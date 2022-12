È arrivata questa mattina la comunicazione ufficiale: sarà Blanco a salire sul palco per la notte di Capodanno a Cagliari.

Il vincitore di Sanremo 2022, insieme a Mahmood, è l’ospite d’onore incaricato di far divertire tutti nella notte del 31 dicembre prossimo.

“La scelta di Blanco è stata fatta perché è uno dei nomi più importanti sulla scena musicale italiana e per accontentare i giovani che sono stati molto colpiti dalla pandemia”, commenta il sindaco Paolo Truzzu.

“Siamo convinti che sarà grande l’indotto sulla nostra città perché ha un seguito importante in tutta Italia e ci potranno essere quindi tante persone che verranno da fuori a Cagliari. Sarà l’occasione anche per creare un’occasione di lavoro per tante attività e strutture alberghiere. Penso che la ricaduta sarà su tutto il territorio della città metropolitana”, ha aggiunto il primo cittadino.

