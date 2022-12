“Occorrono azioni concrete per dare risposte alle giuste richieste dei tantissimi talassemici sardi: dal rafforzamento dell’organico del Microcitemico, all’uniformità dell’assistenza su tutto il territorio regionale, all’urgenza di una campagna di sensibilizzazione e promozione della donazione di sangue”. Così la consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, che riporta all’attenzione della Commissione Salute le criticità legate alla talassemia, che conta in Sardegna circa mille malati e 300 mila portatori sani.

Con una risoluzione da sottoporre ai commissari, Cuccu ricorda che “le persone colpite dalla malattia sono costrette a sottoporsi a regolari trasfusioni di sangue ad intervalli di 2-3 settimane per tutta la vita e assumono ogni giorno una terapia che limiti l’accumulo di ferro in organi come cuore, fegato e pancreas. Sono circa 900 i pazienti sardi con beta-talassemia trasfusione dipendenti, 460 dei quali seguiti dall’ospedale Microcitemico ‘A.Cao’. Sappiamo tutti che la carenza di sangue, un tempo limitata al solo periodo estivo, anche a causa del Covid-19 è diventata costante e la Sardegna, pur importando circa 27mila unità di sangue ogni anno da altre regioni, non sempre riesce a far fronte alla richiesta di sacche”.

La risoluzione da sottoporre alla Commissione impegna il neoassessore della Sanità a rafforzare gli organici dell’ospedale Microcitemico e dei servizi territoriali che si occupano di b-talassemia e a farsi promotore di campagne di sensibilizzazione e promozione della donazione del sangue.

