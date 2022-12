Nico Rosberg è in questi giorni in Sardegna, a Sennariolo (Or). Il campione di Formula 1 è tornato nell’isola per dare il via alla piantumazione di 4000 alberi che riporteranno la vegetazione originaria del Montiferru nell’area danneggiata nell’estate del 2021.

Assieme a Nico Rosberg, sono arrivati a Sennariolo anche la pilota di RXR, Mikaela Alin-Kottulinsky e il professor Peter Wadhams, emerito dell’Università di Cambridge che fa parte del comitato scientifico di Extreme E.

Il professor Wadhams ha anche tenuto una lezione per i bimbi di due classi seconde della Scuola Primaria “Giovanni Lilliu” di Cagliari, in trasferta nel Montiferru grazie al Rotary Club Cagliari. I 32 bambini hanno preso parte anche alle attività di ristoro del suolo e piantumazione degli alberi.

Nico Rosberg ha spiegato: “Rosberg X Racing non significa solo corse. Siamo in Sardegna per promuovere un messaggio importante. Supportiamo progetti sociali e e ambientali. Col nostro aiuto, vogliamo che la Sardegna possa tornare alla sua naturale bellezza”.

