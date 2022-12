La Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità dell’obbligo vaccinale imposto dal governo Draghi durante la pandemia da coronavirus. Il responso è arrivato nella giornata di ieri, rigettando i ricorsi presentati da attivisti no vax.

La Corte ha in particolare ritenuto non irragionevole né sproporzionata la decisione di sospendere i professionisti dell’ambito sanitario e scolastico, che non abbiamo adempiuto all’obbligo vaccinale, dallo svolgimento dell’attività lavorativa e dall’ottenimento del pagamento dello stipendio.

Dunque è scattata la montagna di sanzioni rivolte a chi non si è vaccinato. Sono scaduti infatti i 180 giorni fissati per giustificare il mancato adempimento all’obbligo vaccinale. Dovranno pagare multe da cento euro a testa i professori, operatori sanitari, forze dell’ordine e over 50.

