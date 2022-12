Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina intorno alle 7:00 sul lungomare di Olbia. A dare l’allarme una passante che si è messa a urlare, richiamando l’attenzione di altre persone e delle forze dell’ordine.

La vittima è Antonio Usai, 69 anni, di Olbia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto in acqua dopo aver perso l’equilibrio mentre camminava sulla passerella in legno del lungomare. Stava tornando a casa dopo aver fatto la consueta spesa quotidiana in una panetteria.

Il corpo, dopo la segnalazione, è stato recuperato dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera.

