Una decina le auto danneggiate e ripulite nella notte di martedì 30 novembre a Carbonia. Protagonista un 50enne del luogo, Gianluca Fidalis, che si aggirava incappucciato tra le auto in sosta tra via Dalmazia e via Veneto, accaparrandosi quel che trovava nell’abitacolo.

Il tutto è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell’area.

Appena sentiti i forti rumori provenienti dai parcheggi, i residenti hanno subito chiamato gli agenti della Polizia della locale Stazione che, insieme ai carabinieri del Radiomobile hanno formulato un’ipotesi sull’identità del malvivente.

Dopodiché si sono diretti verso la sua abitazione e lo hanno sorpreso mentre correva sotto i portici. Una volta perquisito, è stato trovato in possesso della refurtiva ed è subito scattato l’arresto.

