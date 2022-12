Dopo oltre un mese di chiusura per l’emergenza aviaria riaprono i cancelli del Parco di Monte Urpinu. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha infatti firmato l’ordinanza per la riapertura del compendio verde dopo il via libera dalla Asl.

I circa sessanta uccelli superstiti sono infatti risultati negativi al virus e la scorsa settimana è stata conclusa l’ultima disinfestazione.

