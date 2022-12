Un uomo è stato ferito con un coltello dopo una lite ad Iglesias. I carabinieri e la Polizia sono stati attivati da una chiamata ai numeri di emergenza che chiedeva l’invio di soccorsi nei pressi della stazione.

All’origine della rissa sarebbe stato un litigio tra un automobilista e un pedone. In base ad una prima ricostruzione dei fatti il pedone avrebbe protestato perché l’automobilista non si è fermato per permettergli di attraversare la strada. Il diverbio sarebbe poi degenerato quando uno dei due uomini, ci cui non si conoscono ancora le generalità, ha estratto un coltello ferendo il rivale all’addome.

Il ferito, un 45 enne, è in sala operatoria ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it