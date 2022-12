Un piccolo cagnolino è stato salvato dai Vigili del fuoco di Olbia. L’animale era rimasto incastrato in una conca fra i massi di granito nelle campagne di Telti.

I Vigili hanno impiegato due ore per liberarlo: lo hanno prima individuato con l’utilizzo di una videocamera telescopica e hanno poi scavato una via di fuga fra le rocce per recuperlo e consegnarlo sano e salvio al proprietario.

