Il Cagliari conquista un altro pareggio, il quinto di fila. Col Parma finisce per 1-1: meglio gli ospiti nel primo tempo, piccola reazione rossoblù nella ripresa con regalo. Pavoletti ringrazia l’infortunio del portiere parmense e infila la seconda marcatura della sua stagione.

Il risultato è in parte positivo solo perché muove la classifica, ma ancora una volta il Cagliari ha mostrato la parte peggiore di sé. Ha regalato 45 minuti alla formazione avversaria, è stata dominato in lungo e in largo. Solo nella ripresa è stato in grado di offrire qualche spunto offensivo degno di nota, ma sempre con poco mordente rispetto a quanto ci si aspettasse.

La Partita.

Prima frazione che sin dalle prime battute va a favore del Parma, che orchestra il gioco e avanza con grande pericolosità. Al ‘19, Man va in gol dopo un bel uno-due: l’arbitro Ferrieri-Caputi annulla per un precedente tocco di mano in apertura di azione. A seguire Radunovic salva prima su Man e poi su Bernabè, mentre il Cagliari si sveglia solo al 27’ con un colpo di testa di Nandez sul quale Chichizola fa un autentico miracolo. È l’unico fuoco rossoblù, perché Radunovic deve salvare ancora su Inglese. In chiusura di tempo però il Parma passa: Vazquez serve un ottimo assist sul quale Camara si avventa e insacca, 1-0 al riposo.

Nella ripresa, la gara gira in maniera improvvisa. Chichizola scivola nel fare un rinvio e regala la palla a Pavoletti: il bomber cagliaritano segna l’1-1. Questo pareggio sveglia il Cagliari che per due volte va vicino al vantaggio con Lapadula, Chichizola salva i suoi. Si esalta all’86 Radunovic su un tiro di Bonny, ed è l’ultima occasione. La gara finisce sull’1-1.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it