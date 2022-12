Ancora un pari per il Cagliari. Nonostante i rossoblù abbiano lasciato un tempo a favore del Parma, Fabio Liverani in conferenza stampa ha provato a trovare buoni spunti.

“Abbiamo subito un palleggio di una squadra di qualità come il Parma. Loro sono dotati tecnicamente e nel primo tempo siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo ci siamo aggiustati e abbiamo raggiunto il pari su un loro errore ma creando tante situazioni. Questo è un campionato che si lotta, non vinci facilmente” ha spiegato il tecnico.

Sui fischi arrivati a fine gara, Liverani ha le idee chiare. “Il mio obiettivo è trasformare i fischi in applausi. Se saremo bravi ci riusciremo. Ancora mancano 4 gare al giro di boa e abbiamo tutto il girone di ritorno dove cambiare marcia. Dobbiamo continuare su questa strada perché le vittorie arriveranno“.