Abbattimento liste d’attesa in ospedale, 7 milioni ai privati convenzionati

Abbattimento liste d’attesa in ospedale, 7 milioni ai privati convenzionati

Il Ministero della Salute ha risposto positivamente alla richiesta della Regione per l’impiego nella sanità convenzionata di parte delle risorse già stanziate per la riduzione dei tempi d’attesa, almeno 7 milioni di euro non spesi dalle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche