Momenti di grande paura e dolore a Quartu. Una donna è stata aggredita da un pitbull randagio, il quale successivamente ha anche ucciso i suoi due cani. A salvarla un uomo, allertato dalle urla.

La donna era uscita nel pomeriggio di ieri per una passeggiata con i suoi due cani. Ad un certo punto è stata raggiunta dal pitbull, che l’ha azzannata: trasportata all’ospedale Brotzu, ha riportato la lacerazione e la frattura di un braccio. Niente da fare per i suoi due cagnolini, sul quale il randagio non ha avuto pietà.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Quartu e Maracalagonis per avviare le indagini. Nella zona infatti si aggirerebbe da giorni un branco di cani randagi.

