Si è chiuso l’Expo del turismo culturale in Sardegna a Barumini ed è un nuovo successo di partecipanti, ospiti, visitatori e imprese, uniti sotto l’insegna dei temi Unesco.

Dopo il messaggio della prima giornata sull’importanza dei valori che i siti Unesco possono rappresentare per i territori, per la loro economia e per i riflessi positivi sul mondo dell’occupazione, la giornata di chiusura dell’evento di ieri non poteva che essere incentrata sul ricordo del Sardus Pater, Giovanni Lilliu. Una figura indimenticata non solo a Barumini ma in tutta la Sardegna.

E su di lui si sono incentrati i lavori del sabato di dibattiti e convegni, alla presenza di importanti ospiti che ne hanno tracciato un ricordo con le testimonianze che sono arrivate sino a noi. Due giornate che hanno portato nel centro della Marmilla centinaia di visitatori e ospiti per scoprire le bellezze storico-culturali del territorio all’ombra di Su Nuraxi, sito Unesco dal 1997.

L’appuntamento 2022, organizzato ancora una volta dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura con il Comune di Barumini, ha messo in contatto i siti culturali gestiti a livello regionale, gli operatori del settore turistico, dell’artigianato artistico ed enogastronomico tour operator nazionali e internazionali e oltre 100 aziende del settore turistico e culturale della Sardegna.

