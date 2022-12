La Dinamo Sassari si ferma ancora in campionato. L’Olimpia Milano stravince 92-63 mettendo in chiaro le cose sin dal primo tempo. I biancoblù rimangono dunque al decimo posto in classifica con appena 6 punti.

Il punto di svolta nel secondo quarto, quando Milano ha deciso di scrollarsi di dosso di forza di una Dinamo pasticciona e molto fragile. Il parziale parla da solo: 23-2, che diventa poi 36-2 nel terzo quarto.

La Dinamo fa una fatica terribile a costruire gioco, mentre l’Olimpia continua a macinare e rullare fisicamente gli avversari senza soste. L’ultimo quarto è praticamente un allenamento per entrambe le formazioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it