Vittoria esterna per la Dinamo Women che si impone sul San Martino di Lupari per 72-65 e aggancia la Virtus Bologna in classifica.

Le biancoblù, dopo la sosta, riprendono esattamente da dove si erano fermate e conquistano l’ottava vittoria in regular season al termine di una vera battaglia.

Le ragazze di Restivo soffrono un primo tempo a strappi e un digiuno offensivo tra fine primo quarto e inizio secondo in cui sprofondano a -13: ma le biancoblu sono brave a non arrendersi e, nonostante i problemi di falli, con un solido secondo tempo mettono la testa avanti.

A condurre l’offensiva isolana una Joyner Holmes in grande spolvero, a referto con 17 punti, 12 rimbalzi e 5 assist; cinque giocatrici in doppia cifra: Carangelo (10), Makurat (12 pt, 5 rb), Thomas (14) e Gustavsson (14 pt) al rientro dopo il piccolo stop.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it