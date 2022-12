Al Geopalace, l’Hermaea Olbia si conferma un osso durissimo anche per le big dell’A2: con una gran rimonta, le aquile tavolarine piegano al tie break la Lpm Bam Mondovì (3-2) e centrano la quinta vittoria stagionale.

Un successo strappato con le unghie e con i denti da Miilen e compagne, che hanno vinto ai vantaggi il secondo e il quarto parziale trovando lo spunto giusto nel quinto e decisivo set. Due punti preziosissimi, che proiettano la formazione gallurese a quota 13 punti in classifica.

“Siamo felici di aver ottenuto il risultato contro una squadra così forte ed equilibrata come Mondovì, peraltro dopo una fase del terzo set in cui le cose sembravano praticamente compromesse” ha spiegato il coach Dino Guadalupi. “Abbiamo lavorato bene su alcuni obiettivi del muro difesa, questo ci ha permesso di affrontare momenti di scarsa brillantezza in attacco”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it