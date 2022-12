Guidando la sua Audi 1 è andata a sbattere contro una mucca che stava attraversando la carreggiata dopo avere imboccato una curva sulla statale 387, all’altezza di San Vito. Così una infermiera quarantanovenne di Escalaplano, immediatamente soccorsa, è finita all’ospedale di Muravera per degli accertamenti. Non si conoscono invece le condizioni della mucca, visto che dopo il sinistro l’animale si è allontanato dalla sede stradale e non è stato trovato.

I carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti ieri sera al km 79 + 200 della statale dove poco prima era avvenuto lo scontro. A seguito dell’incidente la donna è stata accompagnata dal fratello al pronto soccorso dell’ospedale di Muravera per accertamenti e cure. Vi sono danni ingenti all’autovettura che comunque risultava ancora marciante.

Sono in corso da parte dei militari accertamenti per risalire al proprietario dell’animale che, come detto, dopo il sinistro si è allontanato dalla sede stradale, non si sa in quali condizioni. I documenti di guida e di circolazione di autista e mezzo sono risultati essere in ordine.

