Una ragazza di vent’anni è finita all’ospedale di San Gavino in codice rosso dopo essere finita fuori strada sulla strada provinciale 5 all’altezza di Villanovafranca.

Ieri i carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli di Furtei sono intervenuti, al km 8 + 500 della statale per un sinistro stradale che aveva coinvolto una Lancia Ypsilon, condotta e di proprietà di una studentessa ventenne nata a Isili e residente a Gergei.

La ragazza è stata trasportata dal 118 per politrauma in codice rosso, non in pericolo di vita, presso l’ospedale civile di San Gavino Monreale. Dalle prime verifiche sulla dinamica la giovane ha perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale scivoloso finendo fuoristrada in un campo adiacente alla carreggiata. I documenti di guida e di circolazione di autista e mezzo sono risultati essere regolari. Il mezzo che non era marciante è stato rimosso da una ditta di soccorso stradale autorizzata. La viabilità non è stata interrotta.

