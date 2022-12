Ha lasciato le sue pecore al buio in mezzo alla provinciale 4, all’altezza di Lunamatrona. Così due auto sono piombate sul gregge facendo una strage: 12 animali sono rimasti uccisi e altri feriti. Così il pastore proprietario del gregge verrà denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per malgoverno di animali, danneggiamento e lesioni colpose.

Il fatto è avvenuto ieri sera a Lunamatrona. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, unitamente a colleghi delle Stazioni di Gesturi e di Villamar, sono intervenuti lungo la SP 48, al km 6 + 500, per un sinistro stradale con investimento di un gregge di pecore e con coinvolgimento di due veicoli.

I mezzi interessati dal sinistro sono stati una Volkswagen Golf di proprietà e condotta da un trentatreenne del luogo e una Fiat 500 che aveva alla guida un 46enne, anch’egli di Lunamatrona.

In quel momento un intero gregge si trovava sulla carreggiata e non era visibile per assenza di illuminazione. Nell’ impatto sono rimasti uccisi 12 capi ovini e diversi altri sono rimasti feriti. Gli animali sono di proprietà di un sessantanovenne pastore, già gravato da precedenti vicende giudiziarie. Vi sono stati danni ingenti alle autovetture che, non essendo marcianti, sono state rimosse da una ditta di soccorso stradale autorizzata. I documenti di guida e di circolazione dei mezzi sono risultati essere regolari. I militari hanno anche richiesto la presenza sul luogo di personale veterinario dell’Ats di Sanluri, nonché una ditta specializzata per il ripristino della viabilità, garantita a senso unico alternato per circa tre ore a cura dei carabinieri. Il proprietario del gregge verrà denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per malgoverno di animali, danneggiamento e lesioni colpose.

