Nuovo sbarco di migranti nel Sud Sardegna. Stanotte a Domus de Maria, in località Chia e Pula, località Santa Margherita di Pula, i carabinieri delle Stazioni di Pula e di Capoterra, a seguito di alcune segnalazioni ricevute dalla centrale operativa di Cagliari via Nuoro, sono intervenuti sulla strada statale 195 dove hanno rintracciato complessivamente 24 cittadini stranieri, di cui tre minori, tutti di dichiarata nazionalità tunisina, tutti maschi e in buone condizioni di salute.

Gli stranieri erano giunti con un’imbarcazione di circa 7 metri, rinvenuta nei pressi della spiaggia del Pinus Village. Gli stranieri sono stati accompagnati con una scorta dei carabinieri presso il centro di accoglienza di Monastir, a bordo di un mezzo della ditta convenzionata con la Prefettura.

