“Il personale delle Usca, le Unità speciali di Continuità assistenziale, così prezioso nel periodo più difficile della pandemia da Covid 19, deve essere confermato dalla Regione”. Lo sollecita la consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, già firmataria nello scorso giugno di una interrogazione con la quale si chiedeva la proroga del contratto di circa 150 medici impiegati in questi due anni nelle Usca.

Dopo aver ottenuto la conferma degli incarichi fino alla fine di quest’anno, ora l’esponente di Idea Sardegna, componente e segretaria della commissione Salute del Consiglio regionale, propone un ulteriore allungamento del contratto.

“La situazione pandemica è sotto controllo – afferma – ma questo personale, formato e preparato ad operare sul territorio, può rappresentare un importante punto di riferimento e supporto nei territori privi di assistenza di base per l’assenza di medici di famiglia. All’assessore della Sanità chiedo, quindi, che non si rinunci ad un patrimonio umano e professionale su cui si è fatto affidamento nel periodo dell’emergenza: venga prorogato ancora il contratto con questi medici e si trovi il modo perché possano supportare la sanità territoriale, in forte difficoltà”.

