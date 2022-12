Questa mattina il sindaco Paolo Truzzu ha effettuato un sopralluogo in viale Buoncammino dove sono in corso i lavori di riqualificazione. “Stiamo riqualificando tutta la passeggiata dando uniformità al viale, ampliando le aiuole per gli alberi e ripiantando oltre 60 pini che sono caduti nel tempo” ha affermato il primo cittadino.



“Sarà rifatto anche il muro di contenimento della siepe che da su via Giussani, attualmente pericolante. È prevista, a chiusura delle opere, l’installazione dei nuovi impianti di illuminazione per garantire maggiore sicurezza a una delle passeggiate simbolo della città, luogo storico di aggregazione per i cagliaritani”, ha concluso Truzzu.

