Periodo magro per le casse del Comune di Cagliari, che accoglie pochi incassi nei luoghi di cultura. In 66 giorni per ogni monumento sono stati staccati biglietti per un valore 2.083 euro: 31,56 euro al giorno.



Grotta della Vipera, Anfiteatro Romano, Cripta di Santa Restituta, Torre dell’Elefante e Passeggiata Coperta – Galleria dello Sperone sono i principali monumenti a disposizione dei turisti. La somma totale è di 10.418 euro per il periodo che va dal 27 agosto al 31 ottobre.

Le cifre sono riportate nel documento approvato dall’assessorato alla Cultura, che incamera il denaro e lo inserisce nel bilancio di palazzo Bacaredda.

