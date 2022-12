Due giovani grifoni nati in cattività in Olanda svolazzano liberi da qualche giorno nei cieli della Sardegna. I due esemplari erano arrivati nell’Isola a marzo, nell’ambito della collaborazione del progetto Life Safe for Vultures con Artis, l’Amsterdam Royal Zoo, per il ripopolamento di questa specie nell’area nord-occidentale della Sardegna.

Erano stati ospitati inizialmente nel Centro di allevamento e recupero fauna selvatica di Bonassai dell’Agenzia Forestas, poi trasferiti nella voliera di ambientamento realizzata da Forestas a Monte Minerva, nel territorio di Villanova Monteleone. Ed è qui che i volatili, due femmine di circa un anno e mezzo di età, sono stati liberati.

All’apertura della voliera ha partecipato Job Van Tol, il tecnico dello zoo di Amsterdam che ha seguito i due giovani avvoltoi dalla schiusa delle uova alla partenza per la Sardegna.

Una volta liberi, i due grifoni si sono uniti agli individui che per tutto il giorno hanno sorvolato con curiosità le attività intorno alla voliera e al carnaio.

L’immediato recupero in caso di necessità sarà assicurato da parte del personale di Forestas e del Corpo Forestale, che monitorano la situazione insieme agli altri partner del progetto Life Safe for Vultures.

