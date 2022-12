Per il suo primo Natale i supermercati Tuttigiorni, brand del Gruppo Abbi, hanno deciso di riportare tutta la magia del Natale dentro e fuori i punti vendita.

Con la Campagna “Il bello delle feste, Tuttigiorni!” si celebra l’amore per i momenti di allegria, i regali, il cibo della tradizione e il valore per le iniziative solidali, tutti aspetti che accompagnano la filosofia del brand anche negli altri momenti dell’anno, ma che in questi giorni si rivestono di una magia speciale.

<< Il nostro format è costruito pensando alla spesa come un momento di piacere, un evento importante nel quotidiano di ciascuno di noi, in cui prendersi cura dei propri cari e del loro benessere, senza la preoccupazione dei prezzi, perché a quelli pensiamo noi, abbassandoli su ogni prodotto, tutti i giorni. Accompagnare nello spirito del Natale i clienti, con suggerimenti e momenti di gioia, ci sembra il perfetto modo per occuparci della loro spesa e del loro tempo anche in occasione delle feste>> afferma Roberto Comolli, Amministratore Delegato di Cuore dell’Isola.

Così i protagonisti sono proprio i grandi classici del Natale.

Anzitutto Babbo Natale che domina la scena sia negli store che nella Community online, dispensando suggerimenti per i regali e leggendo le letterine che sarà possibile condividere sia nella speciale cassetta delle lettere presente in ogni punto vendita che online, nella Community, ottenendo in quest’ultimo caso 100 punti sulla Tuttigiorni card.

Ancora, dai reparti arrivano numerose idee per portare in tavola piatti della tradizione sarda e non solo, con piccoli corner dedicati alle ricette e alle curiosità delle preparazioni natalizie, che aiutino i clienti a mettere nel carrello tutti i prodotti necessari e trovare, con approfondimenti in Community, idee creative per intrattenere i propri ospiti in tavola.

In linea con la cross-canalità che accompagna il format la magia avrà largo spazio anche sul Social e-Commerce, dove saranno a disposizione degli utenti iscritti speciali iniziative, regali e privilegi per chi farà i suoi acquisti natalizi online.

Ad accompagnare i clienti per tutto dicembre un calendario di eventi in pieno spirito Natalizio, che renderanno la spesa di dicembre decisamente spettacolare!

Cagliari – Viale Poetto

● 9 dicembre: Incontra Babbo Natale – dalle 10:30 alle 13:30

● 10 dicembre: Degustazione caldarroste – dalle 17:30 alle 20:30

● 17 dicembre: La festa di Natale con i più piccoli – dalle 10:00 alle 13:00/dalle 16:30 alle 20:30

● 24 dicembre: La vigilia in festa – dalle 10:00 alle 13:00

Sassari – Predda Niedda strada 2

● 9 dicembre: Incontra il Grinch! – dalle 17:30 alle 20:30

● 11 Dicembre: Degustazione caldarroste – dalle 17:30 alle 20:30 – Sassari

● 17 dicembre: La festa di Natale con i più piccoli – dalle 10:00 alle 13:00/dalle 16:30 alle 20:30

● 24 dicembre: La vigilia in festa – dalle 10:00 alle 13:00