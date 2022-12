Un ordigno è scoppiato verso le 2 di notte a Cagliari, in via Podgora. Un boato molto forte che ha svegliato il quartiere di San Michele e creato grossi danni ad un appartamento.

Pronto l’intervento di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per spegnere l’incendio e accertare le cause. Tanta paura nel quartiere, ma per fortuna non ci sono feriti.

All’interno dell’appartamento si trovava una giovane incinta. Il compagno era fuori casa e si è precipitato nell’abitazione dopo aver sentito cosa fosse accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, quello di ieri notte sarebbe un chiaro atto intimidatorio.

