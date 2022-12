La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia Deledda, unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. Un’occasione speciale, l’ultimo evento internazionale del ricchissimo programma di iniziative, durato oltre un anno, messo in campo dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro. Teatro di una serata eccezionale, la stupenda Biblioteca Nazionale del Qatar, un luogo iconico, istituzione culturale pubblica nel cuore del villaggio universitario della capitale. Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli oltre 800mila volumi e la sua imponente quanto sobria architettura, la biblioteca nazionale è diventata il punto di riferimento culturale della città.

All’evento hanno partecipato le rappresentanze consolari di alcuni paesi esteri, tra le quali il Messico, intellettuali e giornalisti arabi e i rappresentanti della comunità italiana e sarda di Doha. Particolarmente significativa anche la presenza della delegazione della Brigata Sassari, in Qatar per svolgere un’azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo in occasione dei Campionati del mondo di calcio.

Un colpo d'occhio spettacolare quello che ha fatto da sfondo all'iniziativa promossa per celebrare l'autrice sarda nel paese islamico. Si tratta di un gioiello architettonico che si sviluppa in un unico grande ambiente sovrastato da un soffitto bianco lucido che riflette e amplifica la già abbondante luce naturale. Tra i tanti volumi conservati trovano spazio anche libri e manoscritti antichi tra cui una pagina del famoso Corano Blu andaluso del IX secolo. Ed è qui che l'artista sarda con i suoi testi da oggi potrà essere consultata dai cittadini, gli studiosi e i tanti studenti che animano il campus universitario di Doha.

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto una grande eco sulla stampa araba del Golfo e non solo. Sono stati pubblicati articoli su Gulf Times, Asian Telegraph e il giornale pakistano Rahbar Kisan International.

