È andata in onda ieri sera la finale di X Factor, che ha visto vincere il gruppo dei Santi Francesi. Secondo posto per Beatrice Quinta, terza Linda, in ultima posizione i Tropea.

Nel backstage del talent targato Sky anche Chiara Ferragni, che segue la finale facendo il tifo per Linda, arrivata terza con qualche disapprovazione da parte del suo giudice Fedez.

Nella story postata sulla sua pagina Instagram, l’influencer milanese tiene in mano una Ichnusa, mentre si scatta un selfie con la sorella Valentina Ferragni, la fashion blogger Veronica Ferraro e Martina Maccherone, con un passato nell’azienda di Chiara e oggi head of influencer marketing di Westwing.

Ma di sardo non c’è soltanto la bionda più amata nell’Isola: nel team immortalato da Ferragni c’è anche Magda Pintus, giovane makeup artist orginaria di Assemini, che da tempo lavora con grandi marchi e, a quanto pare, ora sarebbe più vicina all’influencer tra le più famose al mondo.

