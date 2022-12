Un documentario inedito che ripercorre le tappe del viaggio di Enrico Berlinguer in Sardegna nel 1984.

La pellicola sarà presentata nel pomeriggio di martedì 13 dicembre in occasione del ciclo di seminari organizzati dalla Fondazione Enrico Berlinguer dal titolo “La cultura italiana negli anni di Enrico Berlinguer”. Un omaggio al leader storico del PCI per il centenario dalla sua nascita.

Nell’ultimo degli appuntamenti che hanno visto la partecipazione di ospiti di rilievo come l’ex presidente della Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, si inizia alle 16,30 nella Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna.

Il focus sarà sulle idee e le relazioni del leader comunista con la cultura e le sue espressioni nel periodo in cui si sviluppa la sua leadership, gli anni Settanta ed i primi degli Ottanta del secolo scorso.

Dopo il saluto di Gianni Piras, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Enrico Berlinguer, sono previsti i discorsi introduttivi del rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola e dell’ex presidente della Regione Antonello Cabras. A seguire Susi Ronchi, fondatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, sarà la moderatrice di una tavola rotonda con Elisabetta Cerbai (docente all’Università di Firenze), Maria Del Zompo e Micaela Morelli (docenti all’Università di Cagliari).

L’incontro si concluderà con la proiezione di un estratto del documentario “Enrico Berlinguer: l’ultimo viaggio in Sardegna”, realizzato da un gruppo di studenti e studentesse della Facoltà di Studi umanistici dell’ateneo cagliaritano, curato dai docenti Diego Cavallotti, Antioco Floris, Andrea Lotta e Marco Lutzu.

Il filmato ripercorre, per la prima volta in modo rigoroso, il viaggio in Sardegna che Berlinguer fece nel gennaio 1984 e ricostruisce fedelmente il percorso del leader comunista nei principali centri di interesse socioeconomico dell’Isola. Le tappe da Cagliari al Sulcis, da Oristano a Ottana, da Dorgali a Porto Torres e Olbia sono raccontate anche attraverso le testimonianze di chi – nella maggior parte dei casi gente comune – partecipò a quegli incontri, con altro materiale di repertorio.

All’ideazione e alla concreta organizzazione del programma ha dato un apporto essenziale il Comitato scientifico della Fondazione Enrico Berlinguer. Il programma è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, dalla Fondazione Unipolis, dalla CGIL e dalla Lega delle Cooperative.

