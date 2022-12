Un 48enne è stato pestato a sangue fuori da un locale del Poetto – zona Quartu- e abbandonato a terra fino all’arrivo dei soccorsi. Il fatto è avvenuto nello scorso fine settimana, ma solo ora sono partite le indagini delle forze dell’ordine.

A colpire violentemente l’uomo sarebbero state cinque persone, secondo quanto rivelato da alcuni testimoni.

Trasportato in ospedale, la vittima è arrivato dopo aver subìto lesioni in tutto il corpo. In questi giorni è stato operato al setto nasale.

