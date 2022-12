Alla vigilia di Cagliari-Perugia, il mister rossoblù Fabio Liverani ha parlato con i media nella consueta conferenza stampa della vigilia. Confermando che sarà una sfida per evitare di venir impelagati nella zona salvezza, il tecnico ha messo le cose in chiaro: serve solo la vittoria.

“Non abbiamo altro risultato a disposizione che non sia la vittoria, con rispetto dell’avversario ma consapevoli che non abbiamo altre scelte” ha commentato Liverani. “La classifica ci dice che domani si sfidano due squadre delle zone basse: questo ci deve far arrabbiare e giocare con determinazione pensando solo a dare il massimo”.

Quindi ha svelato un piccolo aneddoto, un fatto accaduto dopo la sconfitta di Terni. “Il Presidente è entrato negli spogliatoi e con grande determinazione e impeto ha trasmesso a tutti quanti la voglia di fare il massimo nelle prossime tre gare. Non era felice, ma ha fatto sentire ancora una volta la propria vicinanza. Un segnale per tutti, di cui farne tesoro e da trasformare in vittorie”.

