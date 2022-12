Nella mattinata di oggi, un 32enne è stato fermato e denunciato dalla Polizia dopo un lungo inseguimento avvenuto per le vie di Cagliari.

L’uomo non aveva accolto l’alt ad un posto di blocco in via Cadello e si è dato alla fuga, rincorso dagli agenti. La corsa si è conclusa in via Campania, dopo che le auto hanno percorso diverse strade contromano.

Il conducente è risultato pluripregiudicato, con patente revocata dal 2012 e veicolo senza assicurazione. Alla fine per lui un deferimento all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente di guida.

