La miglior Dinamo della stagione sconfigge ancora una volta Tortona e si libera della negatività che si porta dietro da settimane. Sassari si è imposta in trasferta per 82 a 79 in un palpitante finale dove a far la differenza è stato un gioco da quattro punti di Bendzius.

Sassari è partita meglio e per due quarti e mezzo ha condotto la gara, ottenendo buone soluzioni da parte di tutta la squadra. La reazione di Tortona è stata veemente nel terzo quarto (parziale di 9-0), con tanto di sorpasso. Da quel punto in avanti è stato un continuo botta e risposta che ha premiato i sassaresi grazie ad un lucidissimo Robinson (16 punti per lui).

“Sono veramente felice, abbiamo giocato una grande partita, è una vittoria molto importante, siamo stati continui. Questa è la chiave, non abbiamo mai mollato” ha commentato coach Piero Bucchi. “Abbiamo dimostrato che siamo vivi e che vogliamo combattere”

