Due uomini di Villagrande Strisaili sono stati deferiti con il daspo urbano e l’avviso orale dopo aver minacciato e creato disordini in diverse attività commerciali di Lotzorai.

I due soggetti si sono aggirati per il paese, minacciando fisicamente i gestori delle attività o costringendoli a chiudere anzitempo. In alcune occasioni hanno promesso danneggiamenti ai bar locali.

I due sono stati ammoniti ad avere una migliore condotta. In più non potranno per un anno frequentare o avvicinarsi nelle immediate vicinanze di alcun esercizio commerciale di somministrazione cibi e bevande del comune di Lotzorai.

