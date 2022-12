“Sarà anche cambiata la giunta, ma non cambia il disinteresse della Regione verso gli studenti universitari”. A denunciarlo è Laura Caddeo, consigliera regionale del gruppo LADP ed esponente di spicco del partito Demos.

La consigliera ha reso noto le grandi difficoltà vissute dagli studenti e dalle studentesse universitarie. “Dalle associazioni studentesche arriva la segnalazione che l’Ersu di Cagliari non sia in grado di completare l’erogazione delle borse di studio per gli studenti idonei non beneficiari. Quello che apparentemente è solo un disguido, ha invece ricadute molto serie”.

Come a Cagliari, anche a Sassari si moltiplicano le difficoltà visto che la mancata nomina del Cda dell’Ersu paralizza i servizi dedicati agli studenti sassaresi e non.

Da qui il monito: “È assurdo che nel 2022 una studentessa o uno studente possano trovarsi costretti ad abbandonare gli studi per questioni di censo. Solinas e la sua giunta si occupino senza perdere altro tempo subito dei problemi urgenti e reali dei nostri ragazzi”.



Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it