Tra le città metropolitane, Cagliari scala di due posizioni la classifica della migliore qualità della vita 2022 stilata dal Sole 24 Ore. Al primo posto si piazza Bologna, al secondo c’è Firenze.

Nella nuova edizione il quotidiano milanese dà ampio spazio agli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi 12 mesi con le loro ricadute sul territorio: dalla guerra in Ucraina all’inflazione e al caro energia.

Il capoluogo sardo passa dal 20esimo posto al 18esimo.

Per quanto riguarda la migliore qualità della vita delle donne, Cagliari è terza dopo la provincia di Monza e Brianza che conquista la prima posizione e Treviso seconda.

La classifica comprende Milano che resta nella top ten ma scende dal secondo all’ottavo posto, e Roma che scivola al 31esimo perdendo 18 posizioni. Torino è al 40esimo e perde 12 posizioni. In fondo c’è Napoli al 98° posto, in discesa di otto posizioni, e Palermo al 88° posto conquista 7 posizioni.

Se si guarda ai sei ambiti in cui sono suddivisi i 90 indicatori statistici, il podio vede in cima Oristano per Giustizia e Sicurezza (insieme a Pordenone e Sondrio); per Ricchezza e Consumi Belluno, Bologna e Bolzano; per Affari e Lavoro Milano, Trieste e Roma; per Demografia, Salute e Società Bologna, Modena e Roma; per Ambiente e Servizi Pisa, Siena e Aosta; per Cultura e Tempo libero Firenze, Trieste e Gorizia.

