Due murales danneggiati in pieno centro storico. È successo a San Sperate, il paese degli artisti, dove durante i lavori di ristrutturazione di una casa, le ruspe avrebbero colpito anche il muro di cinta, danneggiando visivamente le opere. Una di queste è stata realizzata da Pinuccio Sciola.

A denunciare il fatto sui social è Giulia Pilloni, pronipote del grande artista e membro della Fondazione che porta il suo nome: “San Sperate 2022, a quasi 55 anni dalla nascita del muralismo, per chi non lo sapesse una delle prime forme di arte pubblica in Italia. Complimenti, sono sicura che nel centro storico del paese si potessero trovare altre soluzioni per la ristrutturazione e soprattutto per la salvaguardia di due murales del paese museo”.

Immediate le reazioni di sdegno e rabbia di tanti compaesani e non solo, che le chiedono come sia successo. Pronta la risposta della giovane: “Il muro è distrutto su tutta la parte superiore e quello a destra è di Pinuccio tra l’altro. Quando qualcuno non si merita di vivere circondato dall’arte”, conclude amaramente la pronipote di Sciola.

