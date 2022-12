Non ha fatto alcuna fatica Leonardo Pavoletti a indossare i panni di attore per un video di Natale 2022 pubblicato in questi giorni: il centravanti del Cagliari ha infatti interpretato un ruolo a lui molto caro, quello del papà (il numero 30 rossoblù ha due bambini, Giorgio e Brando).

Con indosso un maglione natalizio rosso e verde Pavoloso interpreta in un corto il papà di una bambina che mentre aspetta l’arrivo del 25 dicembre vede Babbo Natale dappertutto: prima nei panni di un uomo che passeggia quando l’auto della mamma si guasta sotto la pioggia, poi in quelli di meccanico e infine in quelli di un simpatico cameriere che sorride alla piccola mentre papà Pavoletti e mamma discutono del cenone di Capodanno o di altri noiosi argomenti “da adulti”.

Ma è nella scena finale che tutto si conclude all’insegna della tipica atmosfera natalizia: papà Leo, mamma e figlia sono seduti accanto all’albero illuminato quando all’improvviso qualcuno suona alla porta. E’ Babbo Natale, questa volta nella sua veste ufficiale, con tanti regali nel sacco pronti per essere scartati.

Il video, prodotto dall’agenzia di animazione Superanimatori, si conclude con una frase: “Guarda il Natale con gli occhi di un bambino”. E il capitano del Cagliari dimostra a di saper fare gol davanti alla macchina da presa.

