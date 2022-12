Ennesimo incidente nell’asse mediano di Cagliari dove dall’ora di pranzo e per tutto il pomeriggio la viabilità in direzione del Poetto è stata paralizzata.

La polizia municipale è intervenuta verso le 13,30 all’altezza dell’uscita verso via Santa Maria Chiara. Una persona coinvolta è stata trasporta all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo. Durante i rilievi degli agenti il traffico si è completamente paralizzato per tornare alla normalità solo alcune ore più tardi.

