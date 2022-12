Una corsa contro il tempo per cercare di tamponare l’emergenza dei voli in continuità aerea da e per la Sardegna sotto le festività natalizie. Per questo la Regione insieme a Ita e Volotea hanno trovato un accordo temporaneo per aggiungere 36 voli oltre quelli già programmati per i principali scali isolani.

Le richieste delle due compagnie aeree stanno iniziando ad arrivare, ha fatto sapere l’Enac.

Precisamente, sei frequenze erano già state aggiunte nei giorni scorsi per la tratta Linate-Cagliari: a queste ne è stata inserita una ulteriore l’11, 21, 22 e 23 dicembre e due frequenze in più il 24 dicembre. Nella mattinata di ieri sono poi state aggiunte altri due voli sempre per il 24 dicembre sulla tratta Linate-Cagliari e viceversa e sulla Linate-Alghero e viceversa.

Nella stessa giornata l’Enac ha dato l’ok per altri 4 voli aggiuntivi: il 21 dicembre una frequenza in più sulla tratta Linate-Alghero e ritorno, il 22 dicembre sulle tratte Linate-Cagliari, Roma Fiumicino-Alghero e Linate -Olbia e viceversa.

Ci sarebbero poi altre 8 frequenza aggiuntive per cui l’assessorato regionale ai Trasporti sta completando le verifiche tecniche per poter chiedere l’autorizzazione all’Enac. Si tratta di una frequenza aggiuntiva sulla tratta Linate-Cagliari e viceversa il 20 dicembre, una sulla tratta Linate-Cagliari il 21 dicembre e una sulle tratte Milano Linate-Cagliari, Milano Linate-Alghero, Milano Linate -Olbia e Roma Fiumicino-Alghero e viceversa il 23 dicembre.

Per la Viglia di Natale, il 24 dicembre, sono previsti due collegamenti aggiuntivi, uno sulla tratta Linate-Cagliari (e ritorno) e un altro sulla Linate-Alghero e viceversa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it