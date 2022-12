“Il risultato delle politiche in Sardegna è lo slancio per una stagione di rilancio del movimento nell’Isola”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia annuncia il rinnovo del comitato regionale di Forza Italia con la nomina del deputato Pietro Pittalis, la conferma dei vice-coordinatori Emanuele Cera e Ivan Piras, la nomina della consigliera regionale Alessandra Zedda, del tesoriere Antonello Melis, della nuova responsabile organizzazione Elisabetta Piroddi e del consigliere comunale di Assemini Antonio Scano.

“Alle elezioni di settembre – prosegue Cappellacci- il nostro elettorato ha dato un forte segnale di vitalità di una volontà sempre più diffusa di identificarsi nuovamente in un punto di riferimento politico che interpreti i valori moderati, europeisti, garantisti e liberali. Questo “vento” favorevole richiede un impegno straordinario per rilanciare il nostro partito, spiegando le vele della nostra azione politica a livello locale, regionale e nazionale, valorizzando una classe dirigente competente, animata da sana passione politica e radicata nel territorio. Per affrontare queste sfide mettiamo in campo una squadra che è la sintesi di perfetta tra volti nuovi e radici profonde e siamo pronti ad affrontare il cammino che conduce da qui alle prossime elezioni regionali con la forza delle idee, delle persone che hanno la competenza e la forza morale e ideale per poterle realizzare”.

