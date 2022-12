Alexa è entrata in così poco tempo nelle case e nel cuore degli italiani, che ormai non vogliono più rinunciare all’assistente vocale di Amazon per organizzare in modo semplice la propria quotidianità, risparmiare tempo e intrattenersi.

Lo sanno bene gli agrigentini: la provincia siciliana di Agrigento si è infatti affermata come la città in Italia che ha registrato la maggior crescita di utenti attivi che hanno utilizzato Alexa nel 2022 (+79%), generando il 65% in più di interazioni con l’assistente vocale di Amazon rispetto al 2021, per un totale regionale di oltre 440 milioni, di cui oltre 200 milioni solo a Catania e 170 milioni a Palermo.

In Calabria, la provincia che ha evidenziato il maggior incremento di utenti attivi è Vibo-Valentia (+35%), generando il 50% in più di interazioni per un numero complessivo di oltre 102 milioni nella regione.

In Sardegna, la maggior concentrazione di utenti attivi si trova a Cagliari e a Sassari, ma quest’anno il boom di crescita è stato rilevato a Nuoro (+45%) e nel Sud Sardegna (+42%). Non finisce qui: gli utenti della provincia di Oristano hanno aumentato tutte le interazioni rispetto al 2021, da quelle per la produttività (impostazione tramite Alexa di timer +67%, sveglie +70%, promemoria +40%, elementi aggiunti alle liste +82%) a quelle per la Casa Intelligente (+40%).

Per quest’ultimo servizio, che permette di controllare con un vocale luci, prese e telecamere, in Sicilia sono state generate più di 76 milioni di interazioni e oltre 22 milioni in Sardegna.

Ma tra le funzioni, va fortissimo anche la riproduzione musicale degli artisti preferiti degli utenti. Sono più di 160 milioni le interazioni con la musica eseguite in Sicilia, 50 milioni in Sardegna e oltre 38 milioni quelle in Calabria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it