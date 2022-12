Si è tenuta a Madrid la manifestazione della settima edizione del Premio Solinas “Italia-Spagna”. Il festival dedicato alle coproduzioni cinematografiche ha visto la partecipazione di 68 storie. Tra queste ha spiccato “Blackout” di Francesca Erriu e Riccardo Tamburini, premiato con una menzione d’onore.

Nella motivazione si parla di “coming of age al contrario, in cui un anziano scopre che se il nostro passato determina il nostro futuro, il domani, talvolta, può riscrivere tutti i nostri ieri, mostrandoci chi siamo stati e, soprattutto, chi possiamo ancora essere. Una storia dove il tempo collide con lo spazio, aprendo a un on the road in un viaggio che unisce un gruppo di anime rotte che, durante il tragitto insieme, impareranno a riunire i loro pezzi”.

