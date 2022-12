Si chiama Sindrome dell’X fragile ed è un’alterazione genetica del cromosoma X che comporta una grave difficoltà di movimento delle articolazioni, disturbi del carattere e una ridotta capacità di utilizzo della “parola parlata”. Eppure anche questa, considerata una tra le forme più gravi di disabilità, può essere combattuta con la forza di volontà e l’impegno. Ne sa qualcosa il giovane Luca Parodi che oggi nonostante riesca a comunicare soltanto attraverso un computer ha conseguito a Sassari la sua seconda laurea magistrale in Scienze storiche e filosofiche (Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione) con una tesi intitolata “La scienza di Costantino: mitra e Cristo tra luce e oscurità”.

Ecco il video della laurea di Luca.

Il giovane, socio dell’associazione ABC Sardegna, si era già laureato nel luglio 2015 in Scienza della Comunicazione sempre nell’Ateneo sassarese.

Questo risultato – evidenziano i responsabili dell’associazione ABC Sardegna – rappresenta una grande conquista inclusiva, raggiunta oltre che grazie ai genitori di Luca, Paolo e Rita ai suoi docenti e a tutta l’Università di Sassari, anche grazie alla Legge 162/98 che, nell’àmbito del cosiddetto “modello Sardegna”, permette la realizzazione di piani basati su un intervento co-progettato e personalizzato per le persone con disabilità grave.

“Tutto il percorso prima scolastico e poi universitario di Luca è un esempio virtuoso di una situazione in cui se i progetti vengono adeguatamente supportati, attivando la giusta rete di sostegni, si possono ottenere risultati strepitosi e migliorare il benessere delle persone, delle loro famiglie e della società”, sottolineava dopo la prima laurea di Luca Francesca Palmas, responsabile per il settore della scuola nell’ABC Sardegna”.

In particolare – evidenziava Palmas, “Luca si è avvalso di un’assistenza personalizzata, di educatori che lo hanno aiutato nella comunicazione e nell’autonomia personale, permettendogli di frequentare le lezioni, di studiare e di sostenere gli esami, insomma di vivere una vita indipendente”.

Insieme ad altre associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie rappresentate dal Comitato dei Familiari per l’Attuazione della Legge 162/98 in Sardegna, l’associazione ABC si è sempre battuta per salvaguardare le conquiste derivanti dalla normativa del 1998 che consente in Sardegna i piani per persone con disabilità grave, un servizio pubblico basato su un intervento co-progettato e personalizzato, “invidiato” in tutta Italia.

Nel pomeriggio, insieme ad una delegazione di ragazze e ragazze di ABC e ai loro educatori, Luca è stato ospite della DINAMO BASKET nel palazzetto dello Sport di Sassari dove c’è stato lo scambio degli auguri di Natale tra i giocatori della squadra e i giovani di ABC con la presentazione in anteprima del calendario 2023 dell’associazione.

