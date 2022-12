“Migliaia di studenti universitari risultano idonei ma non beneficiari delle borse di studio per l’attuale anno accademico. Il motivo? Lo Stato non ha ancora accreditato le risorse di sua competenza alle Regioni per poter procedere al pagamento”. Così Silvio Lai, deputato al Parlamento del PD.

“Manca infatti l’assegnazione dei fondi (PON FIS PNRR) da parte del Governo – afferma Lai in una nota -. Per questo ho depositato una interrogazione urgente per chiedere maggiori informazioni al Ministro dell’Istruzione e del Merito sulle cause del ritardo e sulle tempistiche urgenti che saranno adottate per ottemperare ad un obbligo di legge, .

Il Governo deve rendere operativa una funzione che è propria delle regioni, cioè garantire il diritto allo studio universitario. Lo stato di incertezza sta perdurando, e a fine anno tutto diventa più difficile, per la chiusura dell’esercizio finanziario e le cifre che potranno essere anticipate dalle Regioni, ove mai vi fosse la disponibilità, sarebbero irrisorie rispetto alle necessità. La società e la politica devono capire che non si tratta di semplici servizi agli studenti, ma della tutela del diritto costituzionale allo studio”.

